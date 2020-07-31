2020-07-31T06:40:22+03:00
Общество

Сыграют ABBA и The Beatles: артисты Свердловской филармонии устроят фестиваль под открытым небом

«Воздушный сезон» пройдет в парке Маяковского с 1 по 23 августа
Мария Трапезникова
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«Воздушный сезон» пройдет в парке Маяковского с 1 по 23 августа«Воздушный сезон» пройдет в парке Маяковского с 1 по 23 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Артисты Свердловской государственной филармонии совместно с ЦПКиО имени Маяковского начинают музыкальный фестиваль под открытым небом – «Воздушный сезон». Это отличный вариант, ведь теперь, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, мероприятия на свежем воздухе, наконец, разрешены.

Фестиваль стартует 1 августа, все выступления будут проходить на главной сцене парка Маяковского. «На воздух» выйдут все – Большой и Молодежный оркестры филармонии, Симфонический хор, а также камерные составы и солисты. Артисты подготовили очень разнообразную программу: классическую музыку, каверы на музыку из популярных фильмов («Пираты Карибского моря», «Властелин Колец», «Индиана Джонс»), каверы на легендарные музыкальные группы: ABBA и The Beatles, а также русские народные песни. Словом, на любой вкус.

– Раньше в парке был летний театр эстрады, мы планируем восстановить его как альтернативную площадку для проведения массовых мероприятий в следующем сезоне, – отметил начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. – Для этого требуется определенный объем инвестиций. Возможно, эксперимент с филармонией поможет найти партнера, который, как и мы, будет заинтересован в появлении летнего концертного зала.

Концерты на главной сцене парка будут проходить каждую неделю, с пятницы по воскресенье, до 23 августа. Там же состоится большой концерт, посвященный Дню города Екатеринбурга.

Конечно, организаторы не забывают про требования Роспотребнадзора. Количество мест будет ограничено: от 200 до 300. Все стулья будут расставлены с учетом социальной дистанции. 1 и 2 августа, в дни открытия фестиваля, вход будет бесплатным. Все последующие дни – 100 рублей. Билеты можно приобрести на сайте Свердловской филармонии или прямо при входе на концерт. Подробную программу можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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