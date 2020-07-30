Стало известно, на каких улицах Екатеринбурга запретят парковаться

30 Июль 2020 2020-07-30T19:27:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сразу на нескольких улицах появится знак «Остановка запрещена». В третьем квартале года их установят в Кировском, Верх-Исетском и Орджоникидзевском районах города. В Центре организации дорожного движения отмечают, что решили поставить их после того, как жители Екатеринбурга не раз обращались с просьбой об этом в городскую администрацию.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Напомним также, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.

Провинившиеся автомобили будут вывозить на эвакуаторе. Новые знаки появятся на следующих улицах:

- Шефская от улицы Аппаратная до улицы Краснофлотцев;

- Артинская перед проспектом Космонавтов (за 200 метров перед перекрестком с обеих сторон);

- Ключевская от улицы Мельникова до улицы Крылова;

- Набережная рабочей молодежи от переулка Химиков до улицы 8 Марта;

- в проезде от дома № 14 на улице Сыромолотова до дома № 21 на улице Новгородцевой.

ИСТОЧНИК KP.RU