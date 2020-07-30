2020-07-30T16:41:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге справили новоселье обманутые дольщики, ждавшие ключей от квартир 7 лет

В 2017 году строительство жилого комплекса «Кольцовский дворик» прекратилось, а возобновилось лишь после вмешательства правительства региона
Данил СВЕЧКОВ
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Глава региона поздравил уральцев с новосельем. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиГлава региона поздравил уральцев с новосельем. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Свои ключи от квартир сегодня, 30 июля, наконец, получили жильцы дома №4 жилого комплекса «Кольцовский дворик». Застройщик начал привлекать дольщиков к его возведению еще в 2013 году. Порядка 400 человек заплатили за будущие квартиры, но в 2017 году работы на объекте внезапно остановились. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться правительству Свердловской области.

- Весной 2019 года по моему поручению Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования в качестве инвестора подключилось к возобновлению ранее остановленного строительства жилого комплекса «Кольцовский дворик», - отметил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - И вот - отличный результат: еще одним «проблемным» домом в Свердловской области стало меньше. А счастливых новоселов – больше.

Строительство дома было остановлено в 2017 году. Но в 2019-м работы возобновились. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Строительство дома было остановлено в 2017 году. Но в 2019-м работы возобновились. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Достроенный дом рассчитан на 155 квартир. К 2021 году строители планируют закончить другие два дома, входящие в жилой комплекс.

- Чтобы помочь дольщикам льготных категорий, купившим квартиры в проблемном комплексе, был разработан специальный механизм, - добавляют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Он позволял обменять квадратные метры в долгострое на готовое жилье в ЖК «Рощинский». Благодаря этому 90 человек смогли восстановить свои имущественные права еще в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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