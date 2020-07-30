Жителей Нижних Серег, пострадавших от потопа, прививают от гепатита А, брюшного тифа и дизентирии

30 Июль 2020 2020-07-30T16:05:14+03:00

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Нижние Серги постепенно приходят в себя после того, как 20 июля в городе случился потоп. Из-за сильного ливня городские реки вышли из своих берегов, разрушили несколько домов и повредили имущество 343 людей. Сейчас в городе продолжают ликвидировать последствия ЧП. В том числе идет борьба с возможными болезнями.

- В целях профилактики распространения инфекций в муниципалитете ведется иммунизация: от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии привито уже более 70% горожан, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Фактов заболевания острой кишечной инфекцией в Нижних Сергах нет.

Пострадавшим по трем адресам в городе выдают бутилированную воду. Кроме того им ежедневно выдают продуктовые наборы и готовую еду.

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Настоящее ЧП случилось в понедельник поздно вечером в городе Нижние Серги, который расположен в 100 км от Екатеринбурга. Из-за сильных дождей в местных реках повысился уровень воды. И город в буквальном смысле поплыл. Реки сносили с места машины, гаражи, деревья и даже дома. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU