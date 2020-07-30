На Урале пара получила тюремный срок за наркотики с ромашкой
Сегодня, 30 июля, пару с тремя детьми из поселка Троицкий, что в Свердловской области, осудили за сбыт и хранение синтетических наркотиков в крупном размере. Для увеличения массы обвиняемые смешивали их с аптечной ромашкой. «Закладки» мужчина забирал по координатам в Камышловском районе, связываясь со сбытчиком через приложение на телефоне. И передавал покупателям в Талицком городском округе, в нескольких случаях, даже через окно собственной квартиры.
– Талицкий районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет и 1 месяца колонии строгого режима и штрафом 30 тысяч рублей. Обвиняемой – шесть лет лишения свободы и штраф 15 тысяч рублей. При этом подсудимой предоставлена отсрочка до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста, – сообщает прокуратура Свердловской области.
В отношении всех лиц, приобретавших у обвиняемых наркотики, вынесены обвинительные приговоры за незаконные приобретение и хранение наркотиков. Также заведено отдельное уголовное дело в отношении сбытчика, продававшего наркотики обвиняемым.
ИСТОЧНИК KP.RU