На Урале пара получила тюремный срок за наркотики с ромашкой

30 Июль 2020 2020-07-30T15:04:26+03:00

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Сегодня, 30 июля, пару с тремя детьми из поселка Троицкий, что в Свердловской области, осудили за сбыт и хранение синтетических наркотиков в крупном размере. Для увеличения массы обвиняемые смешивали их с аптечной ромашкой. «Закладки» мужчина забирал по координатам в Камышловском районе, связываясь со сбытчиком через приложение на телефоне. И передавал покупателям в Талицком городском округе, в нескольких случаях, даже через окно собственной квартиры.

– Талицкий районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет и 1 месяца колонии строгого режима и штрафом 30 тысяч рублей. Обвиняемой – шесть лет лишения свободы и штраф 15 тысяч рублей. При этом подсудимой предоставлена отсрочка до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста, – сообщает прокуратура Свердловской области.

В отношении всех лиц, приобретавших у обвиняемых наркотики, вынесены обвинительные приговоры за незаконные приобретение и хранение наркотиков. Также заведено отдельное уголовное дело в отношении сбытчика, продававшего наркотики обвиняемым.

ИСТОЧНИК KP.RU