В Екатеринбурге с поста ушел заместитель Александра Высокинского

30 Июль 2020 2020-07-30T14:36:09+03:00

Дмитрий Баранов работал на посту вице-мэра с декабря 2018 года

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В администрации Екатеринбурга снова кадровые изменения. Так, стало известно, что сегодня, 30 июля, с поста заместителя главы города Александра Высокинского по вопросам соцполитики ушел Баранов Дмитрий Евгеньевич.

- Он был уволен по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначена Левина Елена Викторовна, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Дмитрий Баранов работал на посту вице-мэра с декабря 2018 года, а свою карьеру он начал с должности замглавы Кировского района Екатеринбурга по социальным вопросам.

Кстати, не так давно с поста ушел глава свердловского Минздрава Андрей Цветков. Постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. На его место уже назначили главврача детской больницы №9 Екатеринбурга Андрея Карлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU