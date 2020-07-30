2020-07-30T14:24:28+03:00
Происшествия

Водителю переломало обе ноги: под Екатеринбургом легковушка залетела под «Камаз»

Грузовик выехал на встречку
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Ранним утром на 2-м километре ЕКАД под Екатеринбургом, около 8:40, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. На участке «Камаз» протаранил легковушку «Лада Гранта».

Как рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель грузовика двигался со стороны Челябинского тракта. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку, где ехал легковой автомобиль. Удар был такой сильный, что переднюю часть «Лады» буквально сплюснуло. И водителя, который в ней находился, вместе с ней.

На место выезжали инспекторы ГИБДД, спасатели МЧС и медики. Пострадавшего мужчину удалось вытащить из салона только после деблокировки дверей. Водитель получил переломы обеих голеней и травму живота. В шоке его госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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