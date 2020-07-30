Дожди, грозы, ветер и град: на Средний Урал надвигается непогода

30 Июль 2020 2020-07-30T13:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным синоптиков, 31 июля на территории Свердловской области, в основном, на севере и в горах, ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/сек и град. Спасатели МЧС просят горожан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

- Во время сильного дождя, находясь на улице, нужно быть максимально осторожным и обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП, - отмечают в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

1. Если во время непогоды вы находитесь дома, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Не топите печь и не разговаривайте по телефону. Во время грозы не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Также не следует стоять рядом с окнами. Электроприборы тоже лучше выключить.

2. Если непогода застала вас на водоеме, и вы видите приближение грозы, - немедленно отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями.

3. Если во время грозы вы едете на машине, немедленно остановитесь и переждите непогоду на обочине или автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна и оставайтесь в машине.

4. Если на улице вас застал град, немедленно найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову: прикройте ее руками, сумкой или одеждой. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями.

Если вдруг произошло ЧП, звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU