Старейший роддом Среднего Урала признали объектом культурного наследия

Приказ опубликован на портале Управления госохраны объектов культурного наследия региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старейший роддом Среднего Урала, НИИ ОММ, признали объектом культурного наследия регионального значения и включили в федеральный реестр памятников истории и культуры. Соответствующий приказ опубликован на портале Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Здание располагается на улице Репина, 1. Оно было построено еще в 1930-х годах и, по мнению экспертов, обладает несомненной мемориальной, исторической, архитектурной и градостроительной ценностью.

Признание памятником означает, что теперь в здании НИИ ОММ нельзя будет проводит капитальные работы и реконструкцию без специального соглашения. Кроме того, на фасаде роддома нельзя будет устанавливать никаких рекламных конструкций.