2020-07-30T13:50:05+03:00
Общество

«Теперь нужны добровольцы разгребать завалы»: уральские волонтеры раздали пять тонн продуктов и воды жителям Нижних Серег

В городе до сих пор ликвидируют последствия ливня
Юлия СТАЛИНА
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Пять тонн продуктов и воды волонтеры доставили жителям Нижних Серег. Фото: предоставлено Анастасией Трошиной.Пять тонн продуктов и воды волонтеры доставили жителям Нижних Серег. Фото: предоставлено Анастасией Трошиной.
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В Нижних Сергах продолжают ликвидировать последствия сильного ливня, после которого три реки вышли из берегов и затопили улицы. Пострадали жилые дома, автомобили, смыло пять мостов, один из которых автомобилей. Прошло больше недели, но жители города по-прежнему находятся без питьевой воды. Уральские волонтеры приехали с гуманитарной помощью: привезли две тонны воды и три тонны еды.

- Помощь была оказана адресно, до крыльца дома. К сожалению, многие местные жители это одиноко проживающие пенсионеры, которым тяжело передвигаться по разрушенным дорогам, с ямами и обвалами. Поэтому, для нас было важно оказать помощь до двери. В том числе, мы осматривали территории обрушенных домов, составляли статистику и карту, где необходимо произвести восстановительные работы. Адресный опрос, по имеющимся нуждам у населения, очень важен сейчас, чтобы мы смогли оказать помощь каждому в соответствии с потребностями в восстановительных работах, - рассказывает Анастасия Трошина, руководитель общественного движения «День добрых дел».

На сегодняшний момент в Нижних Сергах пострадало около 340 домов, более 40 не подлежат восстановлению. Также необходимо разгребать завалы. Анастасия Трушина признается, что не хватает рук и техники. На месте работают также спасатели, но этого недостаточно. Сейчас волонтеры набирают добровольцев, которые помогут восстанавливать город. До места назначения доставят бесплатно, покормят. Также нужны строительные машины.

Если вы хотите поучаствовать в помощи, обращайтесь по телефону 8 (343) 350 09 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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