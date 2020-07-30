Марафон «Европу-Азию» в Екатеринбурге хотят провести в онлайн-формате

30 Июль 2020 2020-07-30T11:57:37+03:00

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Беговой марафон «Европа-Азия», который ежегодно проводится в Екатеринбурге в первые выходные августа, в этот раз отменили из-за пандемии коронавируса. Для организаторов это стало неожиданностью – ведь еще неделю назад губернатор Евгений Куйвашев дал добро на проведение мероприятия, но после его же и отменил.

Но организаторы марафона не стали отчаиваться и решили провести его в онлайн-режиме. Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться, получить стартовый пакет с медалью на этой неделе, пробежать дистанцию самостоятельно и предъявлять результаты трекинга до 16 августа включительно.

Стартовый пакет можно будет получить с 31 июля по 2 августа на территории стадиона «Динамо». Внутри будет стандартный набор: номер, футболка и медаль. Пакеты будут выдавать только тем, кто придет за ними в масках и будет соблюдать социальную дистанцию. Кстати, получить наборы смогут и жители других городов, для этого нужно будет заполнить анкету. Рассылать их будут после 5 августа.

Если вы не хотите бежать марафон «онлайн», его можно будет пробежать в традиционном формате, но уже в 2021 году. Для этого нужно будет перерегистрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU