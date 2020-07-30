Культ потребления свергнут: почему современная молодежь отказывается от учебы и работы

30 Июль 2020 2020-07-30T11:26:32+03:00

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В России все больше молодежи, которая не намерена получать традиционное образование и работать. Эксперты говорят, что новое поколение отвергает культ потребления и традиционные виды заработки.

Давайте посмотрим на цифры: в 2018 году в России проживало 14 151 750 человек в возрасте от 15 до 24 лет, 10,17% из них нигде не училось и не работало. Уже в следующем, 2019-м году, этот показатель вырос до 10,6%. Всего от учебы и работы полностью отказались 51 277 человек этого возраста.

Новое поколение Z постепенно отказывается от привычной модели жизни, где на первом месте стоит культ потребления, то есть запрос на постоянное улучшение условий жизни, основанное на приобретении вещей. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам психолога Валентина Денисова-Мельникова, такое поведение - своеобразный бунт против предыдущего поколения. Образование, по мнению поколения Z, не является большой ценностью: сегодня можно вместо пяти лет учебы закончить трехмесячные курсы SMM-специалиста и зарабатывать хорошие деньги.

- При такой форме заработка у молодежи остается больше времени ни гаджеты. Это большой плюс для нового поколения, которое характеризуется снижением уровня коммуникации, - говорит эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU