2020-07-30T11:26:32+03:00
Общество

Культ потребления свергнут: почему современная молодежь отказывается от учебы и работы

Молодые люди не хотят зарабатывать традиционными способами
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Молодежь выбрала новую форму поведенияМолодежь выбрала новую форму поведенияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В России все больше молодежи, которая не намерена получать традиционное образование и работать. Эксперты говорят, что новое поколение отвергает культ потребления и традиционные виды заработки.

Давайте посмотрим на цифры: в 2018 году в России проживало 14 151 750 человек в возрасте от 15 до 24 лет, 10,17% из них нигде не училось и не работало. Уже в следующем, 2019-м году, этот показатель вырос до 10,6%. Всего от учебы и работы полностью отказались 51 277 человек этого возраста.

Новое поколение Z постепенно отказывается от привычной модели жизни, где на первом месте стоит культ потребления, то есть запрос на постоянное улучшение условий жизни, основанное на приобретении вещей. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам психолога Валентина Денисова-Мельникова, такое поведение - своеобразный бунт против предыдущего поколения. Образование, по мнению поколения Z, не является большой ценностью: сегодня можно вместо пяти лет учебы закончить трехмесячные курсы SMM-специалиста и зарабатывать хорошие деньги.

- При такой форме заработка у молодежи остается больше времени ни гаджеты. Это большой плюс для нового поколения, которое характеризуется снижением уровня коммуникации, - говорит эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге с поста ушел заместитель Александра Высокинского
Водителю переломало обе ноги: под Екатеринбургом легковушка залетела под «Камаз»
Под Белоярским пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП
Дожди, грозы, ветер и град: на Средний Урал надвигается непогода
Старейший роддом Среднего Урала признали объектом культурного наследия
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
«Теперь нужны добровольцы разгребать завалы»: уральские волонтеры раздали пять тонн продуктов и воды жителям Нижних Серег
Уральца отправили в тюрьму за нелегальную рубку 34 сосен
«Уголовка» вместо заграницы: в Кольцово дебошир устроил драку с полицейским, пытаясь прорваться на рейс
Марафон «Европу-Азию» в Екатеринбурге хотят провести в онлайн-формате
Государство отказалось помогать «профессиональным» бомжам
Екатеринбуржец отсудил у дорожников 230 тысяч за упавший на машину знак
Культ потребления свергнут: почему современная молодежь отказывается от учебы и работы