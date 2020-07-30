Вынесли три килограмма «синтетики»: в Екатеринбурге вскрыли нарколабораторию

30 Июль 2020 2020-07-30T10:29:23+03:00

Теперь всем причастным грозит от 15 до 20 лет колонии

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В Екатеринбурге сотрудники УФСБ России по Свердловской области вскрыли нарколабораторию, в которой производились синтетические наркотики. После этого запрещенные вещества сбывались на территории всего Среднего Урала и ближайших к нему регионах.

- При обследовании коттеджа, арендуемого задержанным лицом, обнаружены и изъяты вещества в виде порошка общей массой больше трех килограммов, а также канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование для синтеза наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводителей, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Экспертиза подтвердила, что все найденные вещества – синтетические наркотики. По данному факту было заведено уголовное дело. Всем причастным теперь грозит от 15 до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU