2020-07-30T09:47:32+03:00
Общество

Прививки от гриппа и ОРВИ поставят 2,3 миллионам уральцев

Необходимую вакцину уже закупили региону в большом количестве
Мария Трапезникова
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Прививки от гриппа и ОРВИ поставят 2,3 миллионам уральцевПрививки от гриппа и ОРВИ поставят 2,3 миллионам уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области планируют начать масштабную вакцинацию взрослых и детей от гриппа и ОРВИ – при отсутствии противопоказаний. Об этом заявил на заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев.

- Это – работа не для галочки, я подчеркиваю. Текущая эпидситуация с COVID-19 нам сегодня показала необходимость более внимательного отношения к вакцинации. Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией, - отметил губернатор. – Но когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это отягчит течение заболеваний. К вакцинации от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем серьезно.

Переживать уральцам не стоит: все необходимая вакцина уже заказана и поступает в полном объеме – всего планируется поставить прививки более 2,3 миллионам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прививки от гриппа и ОРВИ поставят 2,3 миллионам уральцев
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