Конец недели в Екатеринбурге будет дождливым, но жарким

30 Июль 2020 2020-07-30T08:19:37+03:00

По словам синоптиков, аномальной жары все-таки больше не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам синоптиков, аномальной жары все-таки больше не будет

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В середине июля в Екатеринбург пришла аномальная жара – столбики термометров достигли отметки +40. Почти две недели горожане изнывали без дождей или прохладного ветерка. И вот их мольбы были услышаны: на Свердловскую область обрушились дожди, а небо затянуло серыми грозовыми тучами. Но уже к концу недели столбики термометров снова поползут вверх. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В четверг, 30 июля, будет пасмурно, днем может пройти небольшой дождь с грозой. Температура поднимется до отметки в +21…+23. Ветер западный 4-9 м/сек, при грозе с порывами до 14 м/сек.

В пятницу, 31 июля, будет все также пасмурно и дождливо, но уже несколько потеплеет – до +26…+28. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В субботу, 1 августа, небо прояснится, выглянет солнышко. Но дождь все равно пройдет. Зато в Екатеринбург придет жара – до +30. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В воскресенье, 2 августа, будет облачно и без дождей. Столбики термометров поднимутся до +30. Ветер южный с порывами до 13 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU