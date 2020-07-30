2020-07-30T07:14:45+03:00
Общество

Власти Нижнего Тагила за 112 миллионов купят три новых трамвая

В них установлены будут шесть USB-разъемов, камеры видеонаблюдения и много других новшеств
Мария Трапезникова
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Власти Нижнего Тагила за 112 миллионов купят три новых трамваяВласти Нижнего Тагила за 112 миллионов купят три новых трамваяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на закупку трех новых низкопольных трамвайных вагонов. По данным пресс-службы городской мэрии, начальная цена контракта – 111,8 миллионов. Средства на обновление трамвайного парка предусмотрены в бюджете на текущий год.

Согласно проектной документации, расположенной на портале госзакупок, новые вагоны должны быть поставлены в двух комплектациях с максимальной вместимостью 180 человек каждая.

- Новые вагоны более удобные, соответствуют всем современным требованиям доступной среды, - отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. – Технические характеристики включают откидные рампы с противоскользящим покрытием для посадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками. В салоне предусмотрено место для размещения колясок с устройством для их крепления во время движения, кнопки звуковой двухсторонней связи с водителем.

Кроме того, в вагонах будут установлены камеры видеонаблюдения и шесть USB-разъемов. Прием заявок завершится 5 августа, аукцион пройдет 7 августа. Победитель обязан будет предоставить вагоны в течение 90 дней со дня подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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