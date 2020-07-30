2020-07-30T06:37:33+03:00
Общество

На въезде в закрытый Новоуральск стали измерять температуру

Это связано с тяжелой эпидобстановкой в городе
Мария Трапезникова
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На въезде в закрытый Новоуральск стали измерять температуруНа въезде в закрытый Новоуральск стали измерять температуруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начиная с 29 июля на всех КПП на въезде или входе в закрытый Новоуральск, что в Свердловской области, начали измерять температуру тела. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК). Все это делается в связи с опасной эпидемиологической ситуацией в городе.

- Просим отнестись с пониманием. Термометрия – еще одна дополнительная мера для защиты города от COVID-19. Измерение температуры не займет много времени (одно измерение длится не больше трех секунд), но поможет многим избежать заражения коронавирусом, - сообщает пресс-служба комбината.

Если у человека будет обнаружена температура тела 37,2 и выше, то им будут заниматься сотрудники «Атом-охраны», а данные о заболевшем будут переданы в единую дежурную диспетчерскую службу Новоуральского ГО.

А директор УЭХК Александр Белоусов в своей беседе с представителями администрации Новоуральского ГО заявил, что такие меры в городе нужно было ввести еще раньше – с начала пандемии, поскольку в Новоуральске действительно тяжелая ситуация с заболевшими коронавирусом.

Всего в Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано больше 20 тысяч зараженных. Из них больше 15 тысяч медикам удалось вылечить, еще 251 уралец скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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