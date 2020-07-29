Детям из Среднеуральского женского монастыря предложили учиться в Екатеринбурге

29 Июль 2020 2020-07-29T18:34:15+03:00

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Дети, ранее находившиеся на семейной форме обучения в Среднеуральском женском монастыре, в новом учебном году смогут получать очное образование в Свято-Симеоновской православной гимназии на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе епархии Екатеринбурга.

- Прием документов от родителей и опекунов детей, ранее получавших образование при монастыре по семейной форме обучения, начнется 17 августа. Все необходимые документы для зачисления размещены на сайте гимназии, - отметил духовный попечитель Свято-Симеоновской гимназии иерей Сергий Никитин.

В епархии снова напомнили, что законная образовательная деятельность в Среднеуральском женском монастыре сейчас осуществляться не может, так как отсутствует государственная лицензия и аккредитация. Кроме того обитель покинули руководители и основпа педагогического коллектива - игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие специалисты.

- Напомним, Среднеуральский женский монастырь, являющийся структурным подразделением Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви, сегодня незаконно удерживается лишенным священнического сана схимонахом Сергием, - добавляют в епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU