2020-07-29T18:34:15+03:00
Общество

Детям из Среднеуральского женского монастыря предложили учиться в Екатеринбурге

Епархия заявила об окончании программы домашнего образования для школьников из обители отца Сергия
Олег ГАЛИМОВ
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Отец Сергий не покинул монастырь даже после лишения санаОтец Сергий не покинул монастырь даже после лишения санаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дети, ранее находившиеся на семейной форме обучения в Среднеуральском женском монастыре, в новом учебном году смогут получать очное образование в Свято-Симеоновской православной гимназии на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе епархии Екатеринбурга.

- Прием документов от родителей и опекунов детей, ранее получавших образование при монастыре по семейной форме обучения, начнется 17 августа. Все необходимые документы для зачисления размещены на сайте гимназии, - отметил духовный попечитель Свято-Симеоновской гимназии иерей Сергий Никитин.

В епархии снова напомнили, что законная образовательная деятельность в Среднеуральском женском монастыре сейчас осуществляться не может, так как отсутствует государственная лицензия и аккредитация. Кроме того обитель покинули руководители и основпа педагогического коллектива - игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие специалисты.

- Напомним, Среднеуральский женский монастырь, являющийся структурным подразделением Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви, сегодня незаконно удерживается лишенным священнического сана схимонахом Сергием, - добавляют в епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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