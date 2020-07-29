2020-07-29T18:08:24+03:00
Общество

Более 1100 ветеранов ВИЗ-Стали и ВИЗа получили помощь заводских волонтеров в период пандемии

В самый острый период распространения коронавирусной инфекции на заводе действовала горячая линия для ветеранов
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Фото: ВИЗ-СтальФото: ВИЗ-Сталь
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В период сложной эпидемиологической обстановки из-за COVID-19 более 1100 ветеранов ВИЗа и ВИЗ-Стали (компании Группы НЛМК) получили социальную помощь от заводских волонтеров.

Около 70 работников предприятий приняли участие в корпоративной благотворительной акции «Мы рядом», которая прошла при поддержке социального партнера Группы НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие». В рамках проекта почти тысяча ветеранов предприятий получили продукты и товары первой необходимости.

В самый острый период распространения коронавирусной инфекции на заводе действовала горячая линия для ветеранов, на которую поступило около 100 обращений. Волонтеры поддерживали ветеранов не только продуктами, но и оказывали помощь в покупке лекарств и бытовой техники, выполняли заявки по организации выгула собак, ремонту техники, отправке и получению почты и т.д.

Фото: ВИЗ-Сталь

Фото: ВИЗ-Сталь

Для предотвращения возможных рисков при работе с ветеранами все добровольцы были обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Передачу благотворительных наборов и другую помощь волонтеры оказывали с соблюдением социальной дистанции.

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