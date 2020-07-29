2020-07-29T17:55:05+03:00
Общество

В онлайн-мероприятиях ЕВРАЗа участвовали свыше 40 тысяч человек

ЕВРАЗ подвел итоги праздничных и спортивных мероприятий, которые в этом году впервые проходили в формате онлайн
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Квартирник у Маргулиса Фото: предоставлено ЕВРАЗКвартирник у Маргулиса Фото: предоставлено ЕВРАЗ
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ЕВРАЗ подвел итоги праздничных и спортивных мероприятий, которые в этом году впервые проходили в формате онлайн.

С 80-летием ЕВРАЗ НТМК и Днем металлурга сотрудников ЕВРАЗа поздравили Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «УмаТурман». Они стали гостями специального выпуска музыкальной программы «Квартирник у Маргулиса», которую ведет легендарный Евгений Маргулис. Энергично прозвучавшие в камерной обстановке хиты собрали у экранов более 40 тыс. зрителей из 25 городов и четырех стран, которые с удовольствием приветствовали и поздравляли друг друга – в чат «Квартирника» пришло около 600 сообщений.

В необычном комбинированном формате прошел и традиционный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». Подготовка участников велась в соответствии с лучшими практиками онлайн-марафонов. На сайте забега были размещены 16 тренировок, два профессиональных тренера в течение четырех недель подробно объясняли, как правильно выполнять упражнения на различные группы мышц, распределять дыхание и нагрузку. А снятие и ослабление раннее введенных ограничений позволило спортсменам и спортсменкам пробежать дистанции в 5 км (для взрослых) и 1 км (для детей) на открытом воздухе – по одиночке или с семьей. «Дай пять!» привлек людей из 36 городов, причем самому младшему участнику – 2,5 года, самому старшему – 70 лет. Это были не только сотрудники ЕВРАЗа, но и все желающие как в России, так и за рубежом.

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