Актеры «Коляда-Театра» сыграют спектакль под открытым небом

29 Июль 2020 2020-07-29T15:08:34+03:00

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В начале августа Николай Коляда вместе с артистами своего театра устроят в Екатеринбурге спектакль на свежем воздухе. Он начнется 2 августа в 20:00, на площадке возле «Коляда-Театра» (Ленина, 97). И эта дата была выбрана не просто так – именно в этот день театр начал бы свой новый, 17-й, театральный сезон, если бы не пандемия коронавируса.

Спектакль в виде живого разговора со зрителями будет транслироваться в Интернете, но наблюдать за артистами можно будет и в офлайн-режиме.

- Если вы гуляете в этот воскресный вечер по улице Ленина, то остановитесь и проведите с нами этот час! Задайте вопросы актерам! Поаплодируйте: ведь актеры будут не только рассказывать о себе, но и споют, и станцуют, и даже сыграют спектакль на свежем воздухе! - Написал драматург на своей странице в Facebook. – Не забудьте маски и не забудьте про социальную дистанцию!

В спектакле примут участие сам Николай Коляда и молодые актеры театра: Дарья Квасова, Анастасия Попова, Виктория Лемешенко, Алексей Романов, Денис Тураханов, Руслан Шилкин, Иван Федчишин и Евгор Янышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU