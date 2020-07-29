У здания свердловского правительства парень на электросамокате попал под колеса иномарки

29 Июль 2020 2020-07-29T14:20:38+03:00

Он переезжал по пешеходному переходу, но не слез предварительно с самоката

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Сегодня утром, 29 июля, в самом центре Екатеринбурга, рядом со зданием областного правительства, произошло ДТП с участием молодого человека на электросамокате. По предварительной информации, женщина-водитель иномарки Volkswagen, двигаясь со стороны улицы Набережная рабочей молодежи по Борису Ельцину, сбил пешехода, который в тот момент пересекал проезжую часть по «зебре».

В итоге 29-летний мужчина получил перелом ключицы и был бригадой «скорой» госпитализирован в ГКБ №23. Авария попала на записи камер видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="736" height="412" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/793267" frameborder="0"></iframe> В центре Екатеринбурга легковушка сбила парня на электросамокате.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Полицейские установили, что пешеход неожиданно выкатился на пешеходный переход на электросамокате, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – Мужчина пересекал проезжую часть улицы Бориса Ельцина, не спешившись и не убедившись в безопасности своего перехода.

За рулем иномарки сидела 73-летняя женщина. Она сообщила полицейским, что не заметила мужчину и только уже после столкновения почувствовала удар в правую часть автомобиля. Прибывшие на место инспекторы ДПС опросили всех участников и очевидцев аварии. Сейчас начато дознание, исследуются видеоматериалы.

Госавтоинспекция еще раз просит водителей соблюдать ПДД, снижать скорость перед «зеброй» и уступать дорогу пешеходам, даже если они ездят на самокате.

ИСТОЧНИК KP.RU