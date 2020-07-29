2020-07-29T14:20:38+03:00
Происшествия

У здания свердловского правительства парень на электросамокате попал под колеса иномарки

Он переезжал по пешеходному переходу, но не слез предварительно с самоката
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 29 июля, в самом центре Екатеринбурга, рядом со зданием областного правительства, произошло ДТП с участием молодого человека на электросамокате. По предварительной информации, женщина-водитель иномарки Volkswagen, двигаясь со стороны улицы Набережная рабочей молодежи по Борису Ельцину, сбил пешехода, который в тот момент пересекал проезжую часть по «зебре».

В итоге 29-летний мужчина получил перелом ключицы и был бригадой «скорой» госпитализирован в ГКБ №23. Авария попала на записи камер видеонаблюдения.

В центре Екатеринбурга легковушка сбила парня на электросамокате.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Полицейские установили, что пешеход неожиданно выкатился на пешеходный переход на электросамокате, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – Мужчина пересекал проезжую часть улицы Бориса Ельцина, не спешившись и не убедившись в безопасности своего перехода.

За рулем иномарки сидела 73-летняя женщина. Она сообщила полицейским, что не заметила мужчину и только уже после столкновения почувствовала удар в правую часть автомобиля. Прибывшие на место инспекторы ДПС опросили всех участников и очевидцев аварии. Сейчас начато дознание, исследуются видеоматериалы.

Госавтоинспекция еще раз просит водителей соблюдать ПДД, снижать скорость перед «зеброй» и уступать дорогу пешеходам, даже если они ездят на самокате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выдал свердловчанам более 600 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Актеры «Коляда-Театра» сыграют спектакль под открытым небом
В «Ласточке» Екатеринбург – Тюмень возобновляется действие услуги перевозки детей без сопровождения взрослых
На Урале 1600 домов остались без воды и электричества
У здания свердловского правительства парень на электросамокате попал под колеса иномарки
Исследование «Группы ЛСР»: в каких случаях ипотека дешевле аренды
Какие больницы Екатеринбурга возвращаются к нормальному режиму работы
На Урале от коронавируса умерли еще восемь человек
Сдался после звонка оперативника: в Екатеринбурге задержали ревнивца, расстрелявшего друга бывшей девушки
Интернет-приёмная АО «Екатеринбурггаз» отметила 1 год работы
Осматривают все больницы: на Урале разыскивают мужчину в зеленой рубашке
В Свердловской области сократилось число лесных пожаров
В екатеринбургской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Прокуратура проверяет уральских школьников, которые жестоко избили сверстницу
СвЖД планирует развивать терминально-логистическую инфраструктуру в районе станции Гипсовая (Екатеринбург)