Сдался после звонка оперативника: в Екатеринбурге задержали ревнивца, расстрелявшего друга бывшей девушки

29 Июль 2020 2020-07-29T12:51:24+03:00

Силовикам пришлось стрелка в Свердловской и в Челябинской областях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге силовики задержали мужчину, который из ревности расстрелял из «травмата» своего соперника. Все произошло вечером 27 июля в одной из квартир на улице Машинная в Екатеринбурге. Стрелком оказался уроженец Челябинска. У него были ключи от квартиры своей экс-возлюбленной. При помощи них он и зашел в квартиру, решив дождаться бывшую. Но девушка зашла домой не одна, а со своим 30-летним другом, челябинец обезумел от ревности и начал пальбу.

После этого ревнивец сбежал. Силовикам пришлось искать его не только в Свердловской, но и в Челябинской областях. Сегодня его удалось задержать.

- Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области процессуально задержан подозреваемый в покушении на убийство, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Задержанному уже предъявили обвинение в покушении на убийство.

- Вчера вечером, 28 июля, подозреваемый добровольно явился в правоохранительные органы. Произошло это в районе 22 часов. Долгое время подозреваемый размышлял, как ему, что называется, дальше жить после случившегося. С ним связались сыщики уголовного розыска и убедили, что в его же интересах лучшим выходом будет добровольная явка, - рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

К позиции оперативников стрелок прислушался, а позже решил выполнить их просьбу.

- Орудие преступления – травматический пистолет, как главный вещдок, он принёс с собой, - уточнил полковник Горелых.

Сейчас задержанный содержится в изоляторе временного содержания в городском УВД на Фрунзе,74.

ИСТОЧНИК KP.RU