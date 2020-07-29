Сдался после звонка оперативника: в Екатеринбурге задержали ревнивца, расстрелявшего друга бывшей девушки
В Екатеринбурге силовики задержали мужчину, который из ревности расстрелял из «травмата» своего соперника. Все произошло вечером 27 июля в одной из квартир на улице Машинная в Екатеринбурге. Стрелком оказался уроженец Челябинска. У него были ключи от квартиры своей экс-возлюбленной. При помощи них он и зашел в квартиру, решив дождаться бывшую. Но девушка зашла домой не одна, а со своим 30-летним другом, челябинец обезумел от ревности и начал пальбу.
После этого ревнивец сбежал. Силовикам пришлось искать его не только в Свердловской, но и в Челябинской областях. Сегодня его удалось задержать.
- Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области процессуально задержан подозреваемый в покушении на убийство, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Задержанному уже предъявили обвинение в покушении на убийство.
- Вчера вечером, 28 июля, подозреваемый добровольно явился в правоохранительные органы. Произошло это в районе 22 часов. Долгое время подозреваемый размышлял, как ему, что называется, дальше жить после случившегося. С ним связались сыщики уголовного розыска и убедили, что в его же интересах лучшим выходом будет добровольная явка, - рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
К позиции оперативников стрелок прислушался, а позже решил выполнить их просьбу.
- Орудие преступления – травматический пистолет, как главный вещдок, он принёс с собой, - уточнил полковник Горелых.
Сейчас задержанный содержится в изоляторе временного содержания в городском УВД на Фрунзе,74.
ИСТОЧНИК KP.RU