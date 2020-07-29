2020-07-29T12:06:41+03:00
Общество

Осматривают все больницы: на Урале разыскивают мужчину в зеленой рубашке

У Аркадия Рачевского есть хронические заболевания, ему необходима медицинская помощь
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба полиции Нижнего ТагилаФото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 41-летнего Аркадия Рачевского. Мужчина пропал еще 25 июля, с заявлением обратилась его мать. По ее словам, он в тот день около 11:00 ушел из дома по Уральскому проспекту, в районе Гальяно-Горбуновского массива, не сказав, куда пошел, а к вечеру домой не вернулся.

У мужчины есть хроническое заболевание, ему необходимая медицинская помощь. Уходя из дома в то утро, он не взял с собой сотовый телефон, но захватил паспорт.

Приметы: среднее телосложение, рост 165 сантиметров, темные короткие волосы.

В день пропажи был одет в синие джинсы, синие кроссовки и зеленую рубашку.

- Сотрудники полиции проверяют медицинские учреждения, но пока информации о доставлении похожего мужчины в органы внутренних дел не поступало, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Если вы вдруг где-то видели Аркадия Рачевского или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию по телефонам: 8 (3435) 97-65-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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