СвЖД планирует развивать терминально-логистическую инфраструктуру в районе станции Гипсовая (Екатеринбург)

29 Июль 2020 2020-07-29T10:40:50+03:00

Необходимость строительства нового грузового двора на станции Гипсовая стала очевидной после решения о закрытии так называемого Товарного двора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году будет разработан проект планировки и межевания территории

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В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» на полигоне Свердловской железной дороги ведется проектирование терминально-логистического комплекса на станции Гипсовая (парк «Гипсовая» станции Екатеринбург-Товарный).

Вчера в Екатеринбурге и.о. первого заместителя начальника СвЖД Артем Панов и глава города Александр Высокинский провели совместный осмотр железнодорожной инфраструктуры и обсудили ход предстоящих работ. Стороны отметили необходимость увязки развития улично-дорожной сети с выездами из грузового двора станции, в том числе проработку устройства автодорожной развязки с улицы Шувакишская на Серовский тракт.

В 2019 году АО «Уралгипротранс» выполнены изыскательские работы, разработаны основные проектные решения, на основании которых планируется утверждение этапов строительства. В 2020 году будет разработан проект планировки и межевания территории. Планируется включение объекта в Схему территориального планирования Свердловской области и подготовка проектной документации для прохождения Государственной экспертизы.

Необходимость строительства нового грузового двора на станции Гипсовая стала очевидной после решения о закрытии так называемого Товарного двора (станция Екатеринбург-Товарный). Переработка большого объема грузов – в том числе негабаритных, тяжеловесных, контейнерных, осуществлялась в центре города. Станция Гипсовая, которая расположена вблизи автомобильных магистралей (Серовский тракт и ЕКАД), должна переключить их на себя. Объединение нового грузового двора, терминала ПАО «ТрансКонтейнер» и складских площадей в единый комплекс позволит предоставлять клиентам полный цикл услуг, выполнять функции распределительного центра. Кроме того, рассматривается возможность организации контрейлерных перевозок (подразумевает использование для доставки груза специальных ж/д платформ, на которые устанавливают прицеп или весь автопоезд).