Прокуратура контролирует тушение пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень»

29 Июль 2020 2020-07-29T10:05:42+03:00

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Свердловская прокуратура контролирует тушение стихийного пожара в известном заповеднике «Денежкин Камень», который полыхает вот уже больше недели. Накануне стало известно, что распространение огня на площади 65 гектаров удалось сдержать. Сейчас там работают специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, сотрудники заповедника, лесничества и добровольцы. Всего – 88 человек и шесть спецмашин, включая два вертолета.

Тушение осложняется тем, что очаг возгорания находится в труднодоступном месте – на склоне горы, воду доставить туда можно только вертолетом, а ближайших источников воды поблизости нет – только река в нескольких километрах.

В декабре прошлого года на охрану лесов было выделено 194 миллиона рублей и закуплено 157 единиц спецтехники. А уже в апреле этого года министру природных ресурсов региона сообщили о недостатках в подготовке к предстоящему пожароопасному периоду.

- В настоящее время прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в деятельности руководства заповедника «Денежкин Камень», в ходе которой будет дана правовая оценка своевременности направления уведомления о возникновении природного пожара в компетентные органы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего по данным на 28 июля в регионе зафиксировано 467 пожаров на площади 6916 гектаров. В сравнении с прошлым годом их количество выросло ровно в половину.

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ИСТОЧНИК KP.RU