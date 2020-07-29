2020-07-29T09:24:18+03:00
Общество

Как к себе домой: из Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в Москву

Благодаря новому расписанию уральцы смогут улететь в Турцию с пересадкой в столице
Мария Трапезникова
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Из Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в МосквуИз Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в МосквуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово на маршрут «ЕкатеринбургМосква» заходит новый авиаперевозчик. Начиная с августа авиакомпания Azur air будет летать в столицу ежедневно. Полеты запланированы с 10-го числа с вылетом из Екатеринбурга в 04:30 по местному времени. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-900 вместимостью до 215 пассажиров.

Кроме того, Azur air с 10 августа запускает чартерную программу из Москвы в Анталью, Бодрус и Даламан. Полеты не обойдут стороной и Екатеринбург.

- Расписание рейсов авиаперевозчика из Екатеринбурга в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам туристических пакетов удобные пересадки со своих регулярных рейсов «Екатеринбург – Москва» на свои же чартерные рейсы из Москвы на популярные турецкие курорты, - объяснили в пресс-службе Кольцово. – Такое расписание стыковок спланировано авиакомпанией как из Екатеринбурга в Турцию, так и в обратном направлении из Турции в Екатеринбург.

Сейчас из столицы Урала в Москву летают до 23 рейсов в сутки семь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», NordWind, «Алроса», Red Wings и S7 Airlines.

ИСТОЧНИК KP.RU

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