Как к себе домой: из Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в Москву

29 Июль 2020 2020-07-29T09:24:18+03:00

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В аэропорту Кольцово на маршрут «Екатеринбург – Москва» заходит новый авиаперевозчик. Начиная с августа авиакомпания Azur air будет летать в столицу ежедневно. Полеты запланированы с 10-го числа с вылетом из Екатеринбурга в 04:30 по местному времени. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-900 вместимостью до 215 пассажиров.

Кроме того, Azur air с 10 августа запускает чартерную программу из Москвы в Анталью, Бодрус и Даламан. Полеты не обойдут стороной и Екатеринбург.

- Расписание рейсов авиаперевозчика из Екатеринбурга в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам туристических пакетов удобные пересадки со своих регулярных рейсов «Екатеринбург – Москва» на свои же чартерные рейсы из Москвы на популярные турецкие курорты, - объяснили в пресс-службе Кольцово. – Такое расписание стыковок спланировано авиакомпанией как из Екатеринбурга в Турцию, так и в обратном направлении из Турции в Екатеринбург.

Сейчас из столицы Урала в Москву летают до 23 рейсов в сутки семь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», NordWind, «Алроса», Red Wings и S7 Airlines.

ИСТОЧНИК KP.RU