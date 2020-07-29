Готовьте тазики! В Екатеринбурге приближается третий этап опрессовок

29 Июль 2020 2020-07-29T08:38:23+03:00

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В начале августа в Екатеринбурге пройдет третий (и последний) этап опрессовок. Их традиционно проводит ЕТК. Горячую воду отключат с 3 по 6 августа. До начала испытаний температуру понизят, а после их завершения горячее водоснабжение будет производиться по обратным трубопроводам.

- На период всех опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и теплосетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Если вы обнаружили утечку горячей воды, позвоните по телефонам:

– 8 (343) 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС АО «ЕТК»);

– 8 (343) 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»);

– 8 (343) 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

ИСТОЧНИК KP.RU