Готовьте тазики! В Екатеринбурге приближается третий этап опрессовок
В начале августа в Екатеринбурге пройдет третий (и последний) этап опрессовок. Их традиционно проводит ЕТК. Горячую воду отключат с 3 по 6 августа. До начала испытаний температуру понизят, а после их завершения горячее водоснабжение будет производиться по обратным трубопроводам.
- На период всех опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и теплосетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Если вы обнаружили утечку горячей воды, позвоните по телефонам:
– 8 (343) 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС АО «ЕТК»);
– 8 (343) 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»);
– 8 (343) 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).
ИСТОЧНИК KP.RU