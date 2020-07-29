В Екатеринбурге наказали буйного водителя, который попал в аварию и избил ее виновника

29 Июль 2020 2020-07-29T08:14:30+03:00

После этого он до смерти забил мужчину, который украл у его подруги банковскую карту и телефон

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В Екатеринбурге под суд отправили 23-летнего местного жителя Евгения Мищенко, которого обвиняют в избиении. В конце августа прошлого года молодой человек попал в массовую аварию – виновником оказался другой автомобилист. Сразу после столкновения, парень вышел из машины, подбежал к тому, стал оскорблять его и обвинять в случившемся. Мужчина попросил его успокоиться и решить конфликт миром, но Мищенко стал избивать виновника ДТП – в голову и лицо. В итоге, тот получил перелом носа.

Сразу после ДТП знакомой парня потребовалась медицинская помощь. И пока он «разбирался» с проблемой, девушке помогли добраться до скорой. И после этого она заметила, что у нее пропала сумка с банковской картой и телефоном.

- Мищенко стал разыскивать на привокзальной площади человека, похитившего у его подругу сумку. При выходе из парка, прилегающего к району жд вокзала, он встретил мужчину, который по приметам походил на похитителя, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Парень стал выяснять у мужчины, куда он дел вещи его подруги, но тот отрицал свою причастность к краже.

Тогда молодой человек стал избивать его – в итоге, мужчина от полученных травм скончался. Медики чуть позже нашли у того в карманах одежды украденные телефон и банковскую карту. Свою вину Мищенко полностью признал.

В итоге, накануне суд Железнодорожного района Екатеринбурга назначил парню 8 лет и 7 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU