2020-07-29T07:47:40+03:00
Общество

Росгвардия нашла нарушителей без масок в автобусах Екатеринбурга

Теперь силовики будут проводить рейды вместе с инспекторами ГИБДД и представителями МОБ
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба региональной РосгвардииФото: пресс-служба региональной Росгвардии
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии начали проводить рейды по общественному транспорту. Вместе с представителями министерства общественной безопасности Свердловской области и инспекторами ГИБДД они проверили, как в общественном транспорте соблюдается перчаточно-масочный режим.

Пассажирам напоминали о том, что необходимо носить средства индивидуальной защиты, а кондукторам и водителям – что следует регулярно обрабатывать салоны автобусов специальными дезинфицирующими средствами.

- По итогам было проверено больше 10 маршрутных транспортных средств. С гражданами были проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер, которые в настоящее время приняты в регионе, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, во время рейда специалисты поймали водителя, который управлял сломанным автобусом. У него нашли люфт рулевого управления – автобус в срочном порядке эвакуировали на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовьте тазики! В Екатеринбурге приближается третий этап опрессовок
В Екатеринбурге наказали буйного водителя, который попал в аварию и избил ее виновника
Росгвардия нашла нарушителей без масок в автобусах Екатеринбурга
В воздухе запах гари: меры профилактики от свердловского Роспотребнадзора
На свердловской трассе произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш
Блогеров в костюмах Дедов Морозов, которые перекрыли дорогу в центре Екатеринбурга, поймали
Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» в поле
Екатеринбург занял второе место по количеству барбершопов среди городов России
Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали составили 10,8 млрд рублей в первом полугодии
Стала известна причина лесного пожара в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области
На Урале Росгвардия будет проверять маски у пассажиров и кондукторов
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урале не открывают ТЦ
Помогли новые машины и бригады: в Екатеринбурге снизилась нагрузка на скорую помощь
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения