Росгвардия нашла нарушителей без масок в автобусах Екатеринбурга

29 Июль 2020 2020-07-29T07:47:40+03:00

Теперь силовики будут проводить рейды вместе с инспекторами ГИБДД и представителями МОБ

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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии начали проводить рейды по общественному транспорту. Вместе с представителями министерства общественной безопасности Свердловской области и инспекторами ГИБДД они проверили, как в общественном транспорте соблюдается перчаточно-масочный режим.

Пассажирам напоминали о том, что необходимо носить средства индивидуальной защиты, а кондукторам и водителям – что следует регулярно обрабатывать салоны автобусов специальными дезинфицирующими средствами.

- По итогам было проверено больше 10 маршрутных транспортных средств. С гражданами были проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер, которые в настоящее время приняты в регионе, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, во время рейда специалисты поймали водителя, который управлял сломанным автобусом. У него нашли люфт рулевого управления – автобус в срочном порядке эвакуировали на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU