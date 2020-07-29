2020-07-29T06:20:59+03:00
Общество

Блогеров в костюмах Дедов Морозов, которые перекрыли дорогу в центре Екатеринбурга, поймали

Теперь им грозят штрафы
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В ночь с 25 на 26 июля в центре Екатеринбурга местные блогеры в очередной раз перекрыли дорогу и мешали автомобилистам спокойно ехать. Молодые люди в костюмах Дедов Морозов устроили танцы фаерами прямо посреди проезжей части. В итоге, их нашла полиция.

Участники – 20-21-летние парни, водители трех автомобилей. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и за то, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, под административную ответственность попала и 22-летняя пассажирка одной из машин.

Блогеры устроили пляски прямо посреди проезжей части.Видео: zhuk_video в Instagram

- В отношении двух молодых людей 19 и 28 лет должностными лицами Госавтоинспекции Екатеринбурга возбуждены административные производства за нарушение ПДД, повлекшее создание помехи в движении транспортных средств, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Оказалось, что оба молодых человека живут в Екатеринбурге. Младший – студент 2-го курса Екатеринбургского колледжа физической культуры, а старший – безработный. Их также привлекли к ответственности за прошлый «флешмоб», который состоялся 9-го июля – молодые люди вновь перекрывали центр города ради съемок клипа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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