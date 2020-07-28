2020-07-28T17:24:58+03:00
Общество

Екатеринбург занял второе место по количеству барбершопов среди городов России

«Комсомолка» в поиске идеального «уездного города N» составила рейтинги городов
Данил СВЕЧКОВ
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Стрижку бород в столице Урала любят.Стрижку бород в столице Урала любят.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомольская правда» решила найти идеальный «уездный город N», строго по Ильфу и Петрову – с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения. Как итог – «Комсомолка» составила индекс Ильфа и Петрова. В нем и для столицы Урала нашлось место. Как сообщает kp.ru, по количеству барбершопов Екатеринбург занял второе место, уступив лишь Краснодару, но обогнав Казань.

Если же считать количество маникюрных салонов, то тут мы оказались на третьем месте, между Новосибирском и Хабаровском.

А кроме того, по этому индексу Екатеринбург оказался на четвертом месте в стране по количеству кафе-кондитерских, на 35-м по количеству пиццерий и на 10-м по числу ресторанов.

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Сайт kp.ru в поиске идеального «уездного города N» составил свои рейтинги городов (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Екатеринбург занял второе место по количеству барбершопов среди городов России
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