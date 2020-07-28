Стала известна причина лесного пожара в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области

28 Июль 2020 2020-07-28T16:50:29+03:00

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Вторую неделю на севере Свердловской области горит заповедник «Денежкин Камень». К 28 июля пламя распространилось на площадь в 65 гектаров. Место, где расползается огонь, находится в тайге - далеко от дорог и воды. Тушением пожара занимается группировка из сотрудников МЧС, заповедника, добровольцев и авиалесохраны. Сегодня в заповеднике объяснили, как в таком удаленном от населенных пунктов месте начался пожар.

- Причина – молния. Сильная гроза была 16 июля, - объясняет Анна Квашнина, директор заповедника. - Есть система детекторов радиопеленгации молниевых ударов. Она зафиксировала удар в этом районе. Позже мы нашли место, куда она ударила. Там начался пожар небольшого размера, площадью 0,8 гектар. Такие пожары очень сложно предотвращать.

Одна из главных сложностей при тушении - до ближайшей реки Сосьва огнеборцам нужно идти порядка трех часов. Даже для питья воду приходится брать из базового лагеря с собой в бутылках. К счастью, сейчас воду к месту пожара доставляет вертолет. Кроме того с воздуха авиацией производится проливка горящего леса. Другая сложность - мох, который покрывает большие площади и легко загорается.

- Поверхность, с которой приходится работать - не ровная. Это камни размером с письменный стол, курумник (нагромождение обломков скал, - Ред.). И все покрыто мхом. Он лежит не только аккуратненькой пленочкой сверху, он проник во все щели и горит не только верхняя часть, а горит и внизу все, включая корни. Поэтому мы прокладываем минерализованную полосу вокруг зоны пожара (полоса обнаженной земли, которая остановит распространение огня по земле, - Ред.). Там уже достаточно много проложено - больше половины минерализованной полосы вокруг территории пожара.

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В Свердловской области на этой неделе появилось сразу две «горячие» точки. Одна – в Нижних Сергах, где из-за ливня произошел настоящий потоп. Другая – в заповеднике «Денежкин Камень». И если в Нижних Сергах ситуация взята под контроль – последствия ЧС ликвидируют, пострадавшим возместят ущерб – то в Денежкином Камне все, похоже, только начинается. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU