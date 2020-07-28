На Урале Росгвардия будет проверять маски у пассажиров и кондукторов

28 Июль 2020 2020-07-28T16:29:43+03:00

Решение об этом будет принято уже на этой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В скором времени бойцы Росгвардии могут начать проверять наличие масок у пассажиров и кондукторов в общественном транспорте. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Отвечая подписчику, который пожаловался на то, что в Екатеринбурге кондукторы 054-й маршрутки не носят на работе маски, губернатор ответил, что этот вопрос входит в компетенцию муниципальной транспортной инспекции. Глава региона добавил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы в рейдах инспекции по соблюдению в транспорте масочного режима, принимала участие и Росгвардия.

- На этой неделе пройдет межведомственная группа – обсуждается вопрос, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии, - рассказал губернатор.

Он уточнил, что сейчас муниципальная транспортная инспекция проводит подобные рейды на регулярной основе - семь дней в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU