На Урале Росгвардия будет проверять маски у пассажиров и кондукторов
В скором времени бойцы Росгвардии могут начать проверять наличие масок у пассажиров и кондукторов в общественном транспорте. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Отвечая подписчику, который пожаловался на то, что в Екатеринбурге кондукторы 054-й маршрутки не носят на работе маски, губернатор ответил, что этот вопрос входит в компетенцию муниципальной транспортной инспекции. Глава региона добавил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы в рейдах инспекции по соблюдению в транспорте масочного режима, принимала участие и Росгвардия.
- На этой неделе пройдет межведомственная группа – обсуждается вопрос, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии, - рассказал губернатор.
Он уточнил, что сейчас муниципальная транспортная инспекция проводит подобные рейды на регулярной основе - семь дней в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU