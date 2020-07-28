Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали составили 10,8 млрд рублей в первом полугодии

28 Июль 2020 2020-07-28T16:43:21+03:00

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Более 10,8 млрд рублей направило ОАО «РЖД» на развитие Свердловской железной дороги в 1 полугодии. В целом инвестиционный бюджет компании в границах магистрали в 2020 году составит 34,2 млрд рублей, с ростом к 2019 году на 20,4%.

Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные проекты и обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта.

В связи с ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле (на фоне строительства новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края) реализуется комплексная программа развития инфраструктуры направления Соликамск – Пермь. Прогнозные параметры – перевозки грузов в объеме до 30,9 млн тонн к 2020 году и до 34 млн тонн к 2025 году. В текущем году проект вступает в активную фазу. Начата реконструкции станций Дивья, Кухтым, Боковая, Тихая, Шестаки, планируется ввод в эксплуатацию вольтодобавочных устройств для усиления электроснабжения контактной сети на семи тяговых подстанциях. В 2020 г. на развитие грузообразующего направления Соликамск–Пермь выделено 1,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СвЖД

Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму направлено на обеспечение пропуска прогнозируемого объема грузов (на Транссиб) и оптимизацию перевозочного процесса внутри узла. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, разработаны основные проектные решения. В развитие Пермского узла (включая проектирование северного обхода Перми со строительством моста ниже плотины КамГЭС) до конца года будет инвестировано 0,56 млрд рублей.

Продолжаются проектно-изыскательские работы по усилению инфраструктуры СвЖД для пропуска дополнительного грузопотока в рамках проекта создания «Северного железнодорожного широтного хода». В границах Свердловской железной дороги будет проведено обновление существующей инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды. Необходимо реконструировать 188 км путей, 11 станций, 130 искусственных сооружений, построить 4 разъезда, локомотивное депо, 2 дома отдыха локомотивных бригад. В настоящее время проходят согласование выданные в 2019 году основные проектные решения по 19 объектам (8 станций, 4 разъезда и реконструкция 6 участков, база ПМС). На проектирование до конца года будет направлено порядка 250 млн рублей.

Заканчивается строительство вторых путей и разъездов на участке Сургут – Коротчаево; строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово на главном ходу Транссиба. На завершение проектов запланировано 0,7 млрд и 0,17 млрд рублей соответственно. Планируется ввод в эксплуатацию 10,3 км станционных путей, реконструкция станции Сургут, строительство двух разъездов на перегонах Пырей – Хасырей и Пуровск – Лимбей; завершение работ на перегоне Косулино – Баженово. Выполненные мероприятия позволят в полном объеме обеспечить нарастающие перевозки нефтехимических грузов с севера УрФО и снимут барьерные места для пропуска транзитных тяжеловесных составов из регионов Кузбасса к портам северо-запада.

Фото: пресс-служба СвЖД

Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла продолжается реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный. В целях развития технологии пропуска тяжеловесных поездов планируется завершение реконструкции станции Шаля, продолжение реконструкции станций Войновка, Верещагино на главном ходу Транссиба. Продолжается проектирование терминально-логистического комплекса на станции Гипсовая, начаты подготовительные работы (оформление земельных участков) по ТЛЦ Седельниково.

Значительные средства будут направлены на развитие существующих железнодорожных линий: всеми видами ремонта планируется обновить около 500 км пути. Модернизация и ремонт позволяют повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.