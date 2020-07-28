2020-07-28T15:27:13+03:00
Общество

ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»

По состоянию на 1 июля он составил порядка 204 миллиардов рублей
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ на 70% нарастил объем подписанных кредитных соглашений по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ («Программа 1764»). В результате по состоянию на 1 июля он составил порядка 204 млрд рублей. Количество действующих в банке договоров по данной программе превысило 3,3 тысячи.

Наибольший объем подписанных в ВТБ соглашений о льготной поддержке в рамках «Программы 1764» за период ее действия приходится на предприятия обрабатывающего производства (65 млрд рублей) и строительного сектора (более 60 млрд рублей). Существенная доля также у арендного бизнеса (около 22 млрд рублей), сельского хозяйства (15 млрд рублей) и торговли (около 14 млрд рублей).

По объему заключенных банком в рамках программы кредитных соглашений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Камчатский край и Свердловская область.

«Возможность получения доступных заемных средств придает дополнительный импульс развитию реального сектора экономики. «Программа 1764» является одним из самых популярных у предпринимателей инструментов финансирования. Только за первое полугодие мы подписали по ней более 1,2 тыс. соглашений – в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Очень важно, что программа остается востребованной наряду с мерами поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Объем сделок, заключенных по ней за апрель-июнь, составил 40 млрд рублей», − отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели – до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование, торговля и прочее.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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