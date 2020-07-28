«Замучила совесть»: в Екатеринбурге вандалы, испортившие фасад музея, вернулись на место «преступления»
Накануне вандалы испортили фасад здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Об этом на своей странице в Facebook рассказала сотрудница музея Татьяна Фирстова.
Но, как оказалось, во вчерашних вандалах сегодня проснулась совесть. Сегодня они снова пришли к зданию музея, чтобы исправить свои ошибки.
- Горе-художников, которые разрисовали музей, замучила совесть и они пришли оттирать свои рисунки, - рассказала Татьяна Фирствова.
Парни смогли сделать рисунок не таким ярким, но полностью его оттереть не удалось. Фото: Татьяна Фирстова
Что побудило «художников» на такой поступок в музее не знают. Татьяна Фирстова лишь уточнила, что это именно те парни, которые до этого разрисовали фасад. Об этом они сказали ей сами.
ИСТОЧНИК KP.RU