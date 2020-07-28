2020-07-28T14:28:14+03:00
Здоровье

«Волшебной таблетки нет»: диетолог Ирина Пышная рассказала, как похудеть летом

Скинуть лишние килограммы можно с комфортом
Лев ИСТОМИНАндрей БелоусовАнастасия ГРУШЕЦКАЯ
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Худеть можно комфортноХудеть можно комфортноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Многие из нас мечтают похудеть к лету, а кто не успевает – похудеть летом. Но грамотное похудение – процесс не быстрый и ответственный. Если просто перестать есть, то после возвращения к привычному образу жизни, человек рискует набрать еще больше килограммов.

О том, как худеть правильно, на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказали диетолог, специалист по коррекции пищевого поведения Ирина Пышная, а также детский эндокринолог Ольга Кондрашова.

Как худеть правильно: советы врачей из Екатеринбурга

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Приводим главные тезисы из беседы.

- 95% ожирения связано с неправильным питанием и со снижением двигательной активности. Количество рафинированных продуктов на полках растет, двигательная активность у детей снизилась в несколько раз. За последние 10 лет количество детей с ожирением в России выросло в 2,5 раза.

- Ожирение – это медицинский диагноз. У него есть свой код, свои критерии для постановки. Главное - сформировать правильное пищевое поведение.

- Ребенку нужно подавать правильный пример в питании: соблюдать режим в приеме пищи, разнообразить рацион.

Ольга Кондрашова и Ирина Пышная. Фото: Павел Кислицын

Ольга Кондрашова и Ирина Пышная. Фото: Павел Кислицын

- Обратитесь к специалисту, который исключить эндокринные причины ожирения, и уже потом решит, нужна ли помощь психолога. И затем подберет грамотную диетотерапию, а также режим физической нагрузки.

- Не нужно заниматься самолечением, так как методы лечения ожирения индивидуальны.

- Помните, волшебной таблетки не существует. Подойдите к решению проблемы объективно: рассчитайте с врачом время индивидуально. У каждого оно свое. Но в среднем 10 килограммов можно скинуть за три месяца. Если с комфортом – за 5-12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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