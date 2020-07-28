2020-07-28T13:00:14+03:00
Общество

В трех округах Свердловской области из-за пожаров введен режим ЧС

На территории региона зафиксировано 42 возгорания, из них 21 удалось локализовать
Мария Трапезникова
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В трех округах Свердловской области из-за пожаров введен режим ЧСВ трех округах Свердловской области из-за пожаров введен режим ЧСФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области из-за аномальной жары, которая установилась в середине июля, значительно возросло число природных пожаров. На сегодняшний день в регионе полыхают 42 пожара, из них 21 удалось локализовать на площади 1,1 тысяча гектаров. Уже в трех округах Среднего Урала введен режим ЧС: Ивдельском, Пелымском и Гаринском.

- Самый большой пожар площадью 3,7 тысяч гектаров – на севере региона: в Серове, Гари, Сосьве и Пелыме, - рассказал на пресс-конференции и. о. директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов. – По остальной области горит порядка 200 гектаров. Средний прирост – 12 пожаров в день, но мы более-менее справляемся с ними. Зона горения находится в труднодоступных районах, где не везде трактор может пройти, и мы можем до туда добраться только на самолетах и вертолетах.

На площади 65 гектаров сейчас горит известный заповедник «Денежкин Камень». С огнем борются порядка 100 человек, на подмогу вызван для доставки воды вертолет Ми-8 МЧС России.

Кроме того, со вчерашнего вечера жители Екатеринбурга начали ощущать в воздухе запах гари. Как рассказала «Комсомолке» главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, это из-за пожаров на севере Свердловской области. А вот Денис Шуплецов заявил, что неприятные запахи и дымка – из-за лесных пожаров в ХМАО, где общая площадь пожара достигла 11 тысяч гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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