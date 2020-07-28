На Урале подростки украли велосипеды на 20 тысяч рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T12:40:45+03:00

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Полиция Новоуральска поймала подростков 18, 17 и 16 лет, которые чуть больше месяца, с 25 мая по 30 июня, обкрадывали местных жителей. Их добычей становились не деньги и не драгоценности, а велосипеды. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. На них завели уголовное дело.

- В тот день один из похитителей гулял с друзьями и предложил им зайти в подъезд, чтобы украсть еще один велосипед. Товарищи согласились, но у них ничего не вышло, потому что транспорт был пристегнут на специальный противоугонный замок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Тогда друзья решили заглянуть в подъезды соседних домов, в одном из них они обнаружили не пристегнутый, стоящий у стены велосипед. Воришки схватили его и уехали кататься. Но спустя некоторое время один из подростков обнаружил, что забыл в том самом подъезде пачку сигарет, и решил за ней вернуться. Там его обнаружили местные жители, которые вызвали полицию.

Во время расследования у подростков забрали четыре угнанных велосипеда. Остальным потерпевшим выплатили денежную компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU