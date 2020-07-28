2020-07-28T11:27:45+03:00
Общество

Роскосмос показал снимок Нижнего Тагила с орбиты

Из космоса снимают все «Города трудовой доблести»
Лев ИСТОМИН
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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Роскосмос выложил снимок уральского города Нижний Тагил, снятый с околоземной орбиты. Госпорпорация фотографирует из космоса все «Города трудовой доблести».

Звание присвоено Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и еще 18 городам России в конце июня 2020 года указом президента Владимира Путина.

Глава государства регулярно посещает Нижний Тагил, так как здесь расположен Уралвагонзавод и другие предприятия, занимающиеся выпуском оборонной продукции.

«Нижний Тагил – это броня для фронта. Всю войну Мартеновские печи не остывали ради одной цели. Так и победили», - прокомментировали снимок в Роскосмосе.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

ИСТОЧНИК KP.RU

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