Роскосмос показал снимок Нижнего Тагила с орбиты
Роскосмос выложил снимок уральского города Нижний Тагил, снятый с околоземной орбиты. Госпорпорация фотографирует из космоса все «Города трудовой доблести».
Звание присвоено Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и еще 18 городам России в конце июня 2020 года указом президента Владимира Путина.
Глава государства регулярно посещает Нижний Тагил, так как здесь расположен Уралвагонзавод и другие предприятия, занимающиеся выпуском оборонной продукции.
«Нижний Тагил – это броня для фронта. Всю войну Мартеновские печи не остывали ради одной цели. Так и победили», - прокомментировали снимок в Роскосмосе.
Фото: Роскосмос
ИСТОЧНИК KP.RU