В августе в Екатеринбурге перекрывают сразу две улицы
В Екатеринбурге в августе перекрывают сразу две улицы в Орджоникидзевском районе: Красных Командиров и Авангардную. Рассказываем подробнее о графике и о том, где можно будет объехать перекрытия.
Улица Красных Командиров будет перекрыта на участке от дома №118 до дома №130, с 10 по 31 августа. Там, согласно плану, будут ремонтировать теплотрассу. Объехать перекрытия можно будет по Красных Командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова.
Фото: Яндекс.Карты
Улицу Авангардную перекроют на участке от Кировградской до Калинина, с 15 августа по 10 сентября. Там будут строить инженерные сети. Объехать перекрытия можно будет по улицам Красных Борцов, Уральских Рабочих, Кузнецова и Кировградской.
Фото: Яндекс.Карты
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU