2020-07-28T10:40:55+03:00
Общество

В августе в Екатеринбурге перекрывают сразу две улицы

Рассказываем подробнее о графике и о том, где можно будет объехать перекрытия
Мария Трапезникова
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В августе в Екатеринбурге перекрывают сразу две улицыВ августе в Екатеринбурге перекрывают сразу две улицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в августе перекрывают сразу две улицы в Орджоникидзевском районе: Красных Командиров и Авангардную. Рассказываем подробнее о графике и о том, где можно будет объехать перекрытия.

Улица Красных Командиров будет перекрыта на участке от дома №118 до дома №130, с 10 по 31 августа. Там, согласно плану, будут ремонтировать теплотрассу. Объехать перекрытия можно будет по Красных Командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Улицу Авангардную перекроют на участке от Кировградской до Калинина, с 15 августа по 10 сентября. Там будут строить инженерные сети. Объехать перекрытия можно будет по улицам Красных Борцов, Уральских Рабочих, Кузнецова и Кировградской.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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