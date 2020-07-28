Придет ли снова в Екатеринбург аномальная жара: отвечает главный синоптик

28 Июль 2020 2020-07-28T10:09:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине июля в Екатеринбург пришла аномальная жара, которая протянулась почти две недели. Столбики термометров достигали отметки +40, горожане спасались как могли - скупали в магазинах мороженое, купались в фонтанах и на водоемах и прятались в тени. Тогда же в столице Урала были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов.

Жара спала и екатеринбуржцы, кажется, забыли ее, как страшный сон, окунувшись в комфортные +25. Но лето не закончилось, и главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, придет ли снова аномальная жара в Свердловскую область.

- В конце июля – начале августа ожидаются высокие температуры. Не такая, конечно, жара, как была, но очень теплая погода на уровне +28 градусов. 1, 2 августа будет тепло, но сказать, насколько долго это будет, мы пока не можем, - рассказала «Комсомолке» Шепоренко. – Конечно, +35…+36 вряд ли будет, но ближе к +30 температуры могут подтянуться.

А со вчерашнего дня жители Екатеринбурга и ближайших к нему городов начали ощущать в воздухе сильный запах гари. Оказалось, что виной всему – лесные пожары на севере Свердловской области. Но по словам главного синоптика, дымка и запахи должны пройти к концу рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU