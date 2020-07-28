Водонагреватели Polaris AQUA с инновационной технологией SPLIT TECH спасут от перебоев с горячей водой в доме или на даче

28 Июль 2020 2020-07-28T08:23:31+03:00

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Летом каждой семья нуждается в гарантированном и комфортном водоснабжении. Каждый год из-за профилактических работ, неизбежных в условиях города мы сталкиваемся с ситуацией отключения горячей воды. А в загородном доме водонагреватель - единственный ее источник. Даже временное отсутствие горячей воды невероятно усложняет самые простые дела: готовку, мытье посуды, гигиену рук и тела. Установленный заранее водонагреватель решит эту проблему.

Швейцарский бренд Polaris представляет новинку - серию безопасных водонагревателей, представленных в 4 вариантах: на 30, 50, 80 и 100 л., поэтому можно выбрать водонагреватель, учитывая объем воды и площадь ванной комнаты. При этом они компактно размещаются в помещениях малой площади. Водонагреватели серии AQUA можно монтировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Водонагреватели серии AQUA имеют особые баки, разработанные по уникальной технологии Split Tech, которая, благодаря особенностям их производства позволяет:

· снизить риск возникновения протечек;

· быстрее нагревать воду и дольше удерживать тепло;

· не смешиваться холодной и нагретой воде;

· делать бак более узким и компактным;

· значительно сокращать риск коррозии;

· существенно упростить обслуживание бойлера.

Еще одно качественное отличие моделей линейки - внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отличными антикоррозийными свойствами. Эта особенность делает бак бойлера более устойчивым к щелочам и кислотам, а также способным выдержать кратковременное воздействие сверхвысоких температур – до +900°С – без потери антикоррозийных свойств.

В водонагревателях также установлен медный нагревательный элемент с дополнительным NiCr защитным покрытием и увеличенной мощностью до 2500 Вт.

Отличительной особенностью серии AQUA является ее абсолютная безопасность. В водонагревателях предусмотрен высокоточный термостат и разные степени защиты от включения без воды, перегрева, избыточного давления или поражения электрическим током.

Регулировать работу водонагревателя максимально просто, благодаря авторской панели управления и высококонтрастному LED-дисплею. Эргономичные ручки позволят самостоятельно устанавливать наиболее экономный и комфортный режим работы, ориентируясь на один из трех режимов работы ТЭНа (1000, 1500 или 2500 Вт). Температура максимального нагрева 75°С достигается всего за 65 минут.

Водонагреватели накопительного типа Polaris AQUA имеют идеальный внешний вид – компактный корпус выполнен из высококачественного ABS пластика, который не выделяет вредных веществ.

Гарантия на баки водонагревателей, изготовленных из нержавеющей стали, 8 лет.