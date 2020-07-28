2020-07-28T08:17:04+03:00
Происшествия

В Первоуральске на площади 100 «квадратов» сгорел жилой дом

В огне, к счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Ранним утром 28 июля в Первоуральске, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 04:41, на место направили 11 спасателей на четырех спецмашинах. Оказалось, на улице Трактовая горит жилой дом.

- На площади в 100 квадратных метров полностью сгорела кровля, перекрытие, домашнее имущество, также повреждены стены, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, в огне никто не пострадал. Спасателям удалось потушить пожар только спустя час. В 06:45 они закончили разбирать сгоревшие конструкции. Напомним, что в Свердловской области с 1 мая введен противопожарный режим. Это значит, что в этот период нельзя пользоваться открытым огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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