Созывайте гостей: в Екатеринбурге лучше всего отдыхать с друзьями

28 Июль 2020 2020-07-28T07:04:51+03:00

В Екатеринбурге лучше всего отдыхать с друзьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru специально к Международному дню дружбы, который ежегодно отмечается 30 июля, решил опросить пользователей соцсетей и выяснить, в каких же городах страны интереснее всего отдыхать именно с друзьями. И пока границы закрыты, это довольно актуально.

- Большинство туристов (31,93%) предпочитают отдыхать в этом году с друзьями в Ялте. На втором месте – Сочи (21,4%). «Бронзу» получает Севастополь (15,09%), - рассказали в пресс-службе сервиса.

Фото: Tvil.ru

Екатеринбург также вошел в топ-10 и занял почетное 9 место. Он уступил лишь Анапе, Санкт-Петербургу, Калининграду, Казани и Иркутску. Зато обогнал Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU