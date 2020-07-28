2020-07-28T06:15:56+03:00
Происшествия

Один погиб, двое ранены: на свердловской трассе столкнулись три грузовика

Водитель «Газели», который въехал во впереди стоящие автомобили, уснул за рулем
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 27 июля, на 268-м километре трассы «ПермьЕкатеринбург» произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб, еще двое получили травмы. На участке столкнулись сразу три грузовика. Водитель «Газели» выбрал неправильную скорость и протаранил Isuzu, который затем по инерции врезался в Iveco. Все три автомобиля двигались в одном направлении, в сторону Перми.

- Isuzu и Iveco остановились на красный свет светофора, установленный перед местом проведения ремонтных работ на трассе, как в них въехала «Газель», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В итоге, от сильного удара на месте погиб водитель «Газели», сильные травмы получили водитель и пассажир Isuzu. По предварительной версии, погибший уснул за рулем. Сейчас полицейские устанавливают его личность и личности пострадавших. На участке введено реверсивное движение.

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, как важно соблюдать ПДД и скоростной режим, а также просит не садиться за руль в уставшем виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Придет ли снова в Екатеринбург аномальная жара: отвечает главный синоптик
Были проблемы с соседями: на Уралмаше сгорел продуктовый магазин
Водонагреватели Polaris AQUA с инновационной технологией SPLIT TECH спасут от перебоев с горячей водой в доме или на даче
В Первоуральске на площади 100 «квадратов» сгорел жилой дом
В Екатеринбурге бизнесмена будут судить за подпольную торговлю алкоголем
Ночью в Екатеринбурге в жилом доме расстреляли мужчину
Созывайте гостей: в Екатеринбурге лучше всего отдыхать с друзьями
54 уральских выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку
Один погиб, двое ранены: на свердловской трассе столкнулись три грузовика
«Непростое решение»: Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал»
В Свердловской области занято три четверти коек для больных коронавирусом
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
На что жители Железнодорожного района пожаловались мэру Екатеринбурга
Спасители завершили работы в зоне ЧС на Урале
Tele2 нарастила оборот по финансовым сервисам
Жительница Первоуральска подарила мошенникам миллион
Свердловский губернатор объяснил запрет групповых тренировок в фитнес-клубах
Политолог Федор Крашенинников проведет в камере весь срок ареста
В центре Екатеринбурга полыхал барак
В Свердловской области из-за пандемии сократился ввод жилья
В Свердловской области еще на неделю продлили ограничения по коронавирусу
В Екатеринбурге массово скупают электросамокаты