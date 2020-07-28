Один погиб, двое ранены: на свердловской трассе столкнулись три грузовика

28 Июль 2020 2020-07-28T06:15:56+03:00

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Минувшим вечером, 27 июля, на 268-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб, еще двое получили травмы. На участке столкнулись сразу три грузовика. Водитель «Газели» выбрал неправильную скорость и протаранил Isuzu, который затем по инерции врезался в Iveco. Все три автомобиля двигались в одном направлении, в сторону Перми.

- Isuzu и Iveco остановились на красный свет светофора, установленный перед местом проведения ремонтных работ на трассе, как в них въехала «Газель», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В итоге, от сильного удара на месте погиб водитель «Газели», сильные травмы получили водитель и пассажир Isuzu. По предварительной версии, погибший уснул за рулем. Сейчас полицейские устанавливают его личность и личности пострадавших. На участке введено реверсивное движение.

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, как важно соблюдать ПДД и скоростной режим, а также просит не садиться за руль в уставшем виде.

ИСТОЧНИК KP.RU