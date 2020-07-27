«Непростое решение»: Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал»
Председатель совета директоров футбольного клуба «Урал» Александр Левин покинул свой пост после того, как команда подвела неудовлетворительные итоги прошедшего сезона.
Также Левин отказался от поста вице-президента ФК «Урал». Свое решение он выложил в отдельном посте на своей страничке в Facebook.
- Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/20, я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба, - пишет Александр Левин.
Екатеринбургская команда заняла только 11 место по итогам чемпионата Тинькофф – Российской премьер-лиги. В полуфинале Олима кубка России команда проиграла «Химкам», что привело к отставке главного тренера команды Дмитрия Парфенова.
ИСТОЧНИК KP.RU