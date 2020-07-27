2020-07-27T19:29:55+03:00
Спорт

«Непростое решение»: Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал»

Екатеринбургский клуб плохо завершил сезон
Лев ИСТОМИН
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Александр Левин расстался с "Уралом". Фото: личная страничка Александра Левина в FacebookАлександр Левин расстался с "Уралом". Фото: личная страничка Александра Левина в Facebook
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Урал» Александр Левин покинул свой пост после того, как команда подвела неудовлетворительные итоги прошедшего сезона.

Также Левин отказался от поста вице-президента ФК «Урал». Свое решение он выложил в отдельном посте на своей страничке в Facebook.

- Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/20, я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба, - пишет Александр Левин.

Екатеринбургская команда заняла только 11 место по итогам чемпионата Тинькофф – Российской премьер-лиги. В полуфинале Олима кубка России команда проиграла «Химкам», что привело к отставке главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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