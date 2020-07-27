Жительница Первоуральска подарила мошенникам миллион

27 Июль 2020 2020-07-27T17:28:05+03:00

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Мошенники продолжают обманывать доверчивых уральцев при помощи телефона. 14 июля в отдел полиции Первоуральска обратилась 57-летняя местная жительница, которая рассказала. Как за день до этого ее обманули мошенники по телефону.

Днем ей позвонила женщина, представившись сотрудником службы безопасности банка. Владелице двух карт сообщили, что неизвестные пытаются с них деньги. Для того, чтобы пресечь снятие денег, нужно следовать инструкциям позвонившей, а также скачать приложение.

Через некоторое время владелица карт позвонила в банк, где ей сообщили, что с ее счетов пропали 1 175 350 рублей. После этого женщина отправилась писать заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU