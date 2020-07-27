2020-07-27T17:28:05+03:00
Происшествия

Жительница Первоуральска подарила мошенникам миллион

Женщину обманули по телефону
Лев ИСТОМИН
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Данные своих карт никогда нельзя сообщать посторонним людямДанные своих карт никогда нельзя сообщать посторонним людямФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых уральцев при помощи телефона. 14 июля в отдел полиции Первоуральска обратилась 57-летняя местная жительница, которая рассказала. Как за день до этого ее обманули мошенники по телефону.

Днем ей позвонила женщина, представившись сотрудником службы безопасности банка. Владелице двух карт сообщили, что неизвестные пытаются с них деньги. Для того, чтобы пресечь снятие денег, нужно следовать инструкциям позвонившей, а также скачать приложение.

Через некоторое время владелица карт позвонила в банк, где ей сообщили, что с ее счетов пропали 1 175 350 рублей. После этого женщина отправилась писать заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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