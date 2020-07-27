Свердловский губернатор объяснил запрет групповых тренировок в фитнес-клубах

27 Июль 2020 2020-07-27T16:57:02+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о запрете массовых тренировок в фитнес-клубах Екатеринбурга.

Один из подписчиков Instagram главы региона возмутился: почему нельзя проводить занятия по 5-7 человек в зале на 50 квадратных метров. По мнению комментатора, такая тренировка не опаснее поездки в общественном транспорте или похода в магазин.

- В Москве залы работают в полноценном режиме с 23 июня, почему Екатеринбургу нельзя? Насколько я знаю, групповых нет только в Новосибирске Екатеринбурге, - житель Екатеринбурга.

Евгений Куйвашев не стал проводить аналогию между Екатеринбургом и Москвой, так как пандемия начала развиваться в двух городах в разное время. Существует также несколько других аспектов, которые оказывают влияние на ситуацию. Также губернатор попросил не сравнивать тренировку в фитнес-клубе с походом в магазин.

- Во-первых, занятия спортом в значительно большей степени подразумевают использование людьми одних и тех же предметов, контакта с поверхностями. Клиент спортзала должен переодеться, душ принять — все это кратно увеличивает риски. А значит, санитарный режим в фитнес-центрах должен быть значительно более строгим. И вот тут я пока не могу сказать, что уверен в готовности всех установленным правилам следовать, — сказал Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU